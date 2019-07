Strenge drugscontroles op WOO HAH!, maar aan wiet geen gebrek

Wellicht zijn het de woorden van minister Grapperhaus in een interview met De Telegraaf dat de dag voor het festival verscheen, maar in heel de festivalzomer is het moeilijk zoeken naar een festival met strengere toelatingseisen dan WOO HAH! De minister van Justitie en Veiligheid vindt dat er minder festivals moeten komen in Nederland om drugsoverlast te verminderen. Wat beveiliging betreft kan hij zijn hart alvast ophalen in de Beekse Bergen.

Daar mogen enkel de kleinste heuptasjes naar binnen, die van voor naar achter uitgelicht worden, waarbij praktisch elke bezoeker ook nog van top tot teen gefouilleerd wordt. Een schril contrast met Best Kept Secret enkele weken eerder op dezelfde plek, waar slechts steekproeven gedaan werden. Het maakt dat de lichtkranten met 'Have Your ID ready' voor de ingang wat overmoedig ogen. Wie daar zijn paspoort al pakt, mag het nog wel even vasthouden.