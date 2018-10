Stroomstoring treft 377 huizen in Hilvarenbeek, oorzaak: graafwerk in Tereshkovastraat

KBO in Hilvaren­beek wil levensein­de bespreek­baar maken

13 oktober HILVARENBEEK - Veel senioren willen nog lang niet nadenken over het einde van hun leven. Maar volgens Ineke Cloosterman van de KBO in Hilvarenbeek kan praten over de dood juist veel rust brengen. Ze organiseert daarom een lezing over het moeilijke onderwerp in cultureel centrum Elckerlyc.