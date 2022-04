Teller staat al op vier ton als opbrengst van de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge en het moet nog beginnen

Na een noodgedwongen ‘corona pauze’ van twee jaar staan er op zaterdag 23 april een recordaantal sporters klaar op het Vrijthof in Maastricht. In totaal fietsen 1320 mountainbikers 150 kilometer om te eindigen op dé Vrijthof in Hilvarenbeek. Verder doen er nog eens 117 kinderen, 123 wandelaars en 34 estafettelopers mee. Het is de tweede keer dat deze Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge wordt gereden.

Een speciale plek tijdens het evenement is in het voorportaal van de Sint-Petruskerk van Hilvarenbeek waar een herinneringenwand staat tijdens de Challenge. Deelnemers, vrijwilligers en bezoekers kunnen er even een moment van rust en bezinning nemen. ,,Uit de vorige editie bleek dat er behoefte was aan een plek waar men zich even terug kan trekken om dierbaren te herdenken of om een kaarsje aan te steken en daarvoor hebben we nu een aparte plek ingericht”, vertelt Van Abeelen.