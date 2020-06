Terrassen eindelijk weer open: ‘Het is goed dat er leven in komt’

In Oisterwijk op De Lind zitten de terrassen vol. De straat is weer voor de auto's, want de afsluiting geldt alleen voor het weekend. ,,En dan is tweede pinksterdag gewoon een maandag. Wel jammer, want we hadden die ruimte met dit weer goed kunnen gebruiken", zegt een medewerkster van Lieve Lente.

Toch viel het mee een tafeltje te krijgen, vertellen meneer en mevrouw Wagemakers uit Tilburg. ,,We zeiden al tegen elkaar: zou het vechten zijn?" lacht meneer. Vechten om een tafel bij La Belle hebben zes vriendinnen ook niet hoeven doen: ,,We wilden hier zeker zitten, dus hebben gereserveerd." Ze zitten verdeeld over twee tafels: aan de één met vieren en twee aan de andere tafel op anderhalve meter. Janneke: ,,Dan roepen we maar wat harder naar elkaar."

Volledig scherm Vechten om een tafeltje hoefde niet, maar druk was het wel op de terrassen in Oisterwijk © Rudolf Robben

Het 'terrasje pikken' werd wel gemist, roepen de dames bijna in koor: ,,Thuis afspreken is anders. Je hebt dan geen anderen om je heen. Want dat hoort natuurlijk wel bij het terras: mensen kijken!" Maar dat is niet het enige vindt Manon: ,,Het spontane is er zo wel af."

Spontaan naar binnen lopen is er niet bij

Spontaan naar binnen lopen kan ook niet bij de Rustende Jager in Udenhout. Er staat een medewerkster bij de ingang van het terras en met borden en dranghekken is de looproute naar bijvoorbeeld het toilet aangegeven. Maar niet alleen daar worden bezoekers gewezen op de maatregelen. Op het terras van In den Bockenreyder in Esbeek is zomaar neerploffen met zessen ook niet toegestaan. ,,Nee, jullie mogen niet met zes aan één tafel. Wel twee aan twee, maar dan met anderhalve meter ertussen", zegt de medewerker die bij de entree van het terras staat om mensen een beetje wegwijs te maken.

Volledig scherm Twee aan twee met anderhalve meter er tussen bij In den Bockenreyder in Esbeek © Rudolf Robben

Begrip voor de situatie is er wel, maar toch: ,,We kennen elkaar, we weten van elkaar dat we niet ziek zijn geweest dus waarom kan het dan niet?" zegt één van hen. Eigenaar Ad de Bruyn kan er helaas niets aan doen. ,,We zijn al lang blij dat we onze gasten weer kunnen verwelkomen. Het was zo stil de afgelopen weken. Daarvoor ben ik geen café begonnen."

Even wennen

Een paar kilometer verderop, op het Vrijthof in Hilvarenbeek, is het een stuk rustiger. Niet zo erg, aldus een ober. ,,Dan kunnen wij ook even wennen." De heer en mevrouw Vissers uit Hillegom zien het vanaf de andere kant van het grasveld aan. ,,Wij zijn niet zo van die terrasgangers. Maar het is goed dat er weer leven in komt."

Bekijk hieronder hoe de opening van de terrassen er in Tilburg aan toe ging.

Volledig scherm Op het Vrijthof in Hilvarenbeek waren nog tafeltjes beschikbaar © Rudolf Robben

Volledig scherm Volle terrassen op De Lind in Oisterwijk © Rudolf Robben