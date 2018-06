The Kills schoppen BKS in hun 'Kissy Kissy Mouth'

HILVARENBEEK - Ook op de tweede dag van BKS valt er veel te genieten, maar het is ook niet moeilijk om er in slaap gesust te worden. Bij zangeres Nilüfer Yanya bijvoorbeeld, wordt ondanks haar mooie stem het idee van muzikaal minimalisme wel heel ver op de spits gedreven; iets meer omlijsting buiten die tokkelende gitaarlijn was toch wel welkom geweest.

De gewenste schop onder de kont van een festival dat tegen het vallen van de avond toch wel écht in lounge feestje dreigde te vervallen, komt van The Kills. Indierockers Alison Mosshart en Jamie Hince klinken vanaf de eerste seconde op het hoofdpodium heerlijk stekelig en vuig. Hun rock heeft juist wél dat lekkere rafelrandje wat er de avond van tevoren bij Arctic Monkeys zo jammerlijk afgeslepen bleek te zijn. De illustratie van de vulkanen op de achtergrond is dan ook meer dan toepasselijk; hier kunnen we eindelijk getuige van een uitbarsting zijn.

Rockster-checklist

En ja, vrijwel elke andere frontman of vrouw zou een treurig wandelend cliché zijn als ze zo hun haren rond zouden zwiepen als Mosshart doet. Met een peuk in haar handen, leren broek en nonchalante houthakkersbloes om het lijf en aviator-zonnebril op het hoofd, kruist zij elk vakje op de rockster-checklist aan. Maar wat een ongebreideld zelfvertrouwen straalt ze erbij uit.

Het ene moment kijkt ze het publiek in alsof zij heus wel weet dat wij allemaal weten dat er niemand cooler is hier, het andere moment kijkt ze alsof ze iemand een schop verkopen gaat die hen nog lang heugen zal. "It's been a long time coming / I'm gonna stab your kissy, kissy mouth" zingt ze in 'Kissy Kissy', en het is moeilijk haar daarbij niet op haar woord te geloven.

Bluesy akkoorden

Bij 'Doing it To Death', van hun laatst verschenen album Ash & Fire, klemt ze zich rond de microfoon alsof ze aan het eind van haar krachten is, maar dat blijkt allerminst waar. We horen haar niet veel later vervaarlijk op een trom rammen, en pas bij de scheurende, bluesy akkoorden aan het einde van hun set, gaat ze daadwerkelijk even zitten.