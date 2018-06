The National sluit hoofdpodium BKS zaterdag passend af

De band bleek in topvorm. Begonnen werd met 'Nobody Else Willl Be There' van het laatste album 'Sleep Well Beast'. Een mooie vondst was om op de schermen de groep al te filmen toen ze backstage in de richting van het podium liepen. De band rond de gebroeders Dessner en Devendorf werd live in de rug gesteund door een trompettist en een trombonist, maar hun rol was te verwaarlozen. Slechts in 'Bloodbuzz Ohio' was er een grote rol voor hen weggelegd.