The Strokes ook in 2021 headliner op Best Kept Secret

Daarmee heeft de organisatie de eerste headliner voor volgend jaar binnen. The Strokes stonden aanvankelijk al geboekt voor de editie van dit jaar, maar die werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. De Amerikaanse band, afkomstig uit New York, brak in 2001 door met hun debuutalbum Is this it? Vanwege het grote succes werden The Strokes al gauw bestempeld als ‘the next big thing’ in de postpunk- en garagerock-revival. In 2006 traden ze voor het laatst op in Nederland.