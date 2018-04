Thijs wil geen aardappelen of gras op het land, maar een zonnepark: 'Economisch interessant genoeg'

Peer Verkuijlen was even terug in Hilvarenbeek: 'Wethouderschap nu niet aan de orde, maar zeg nooit nooit'

3 april HILVARENBEEK - Festival Fier in Hilvarenbeek kreeg dit weekend bezoek van een oude bekende. Oud-wethouder Peer Verkuijlen, van 2012 tot 2014 in het college namens HOI Werkt, was even terug op het oude nest. Dat was natuurlijk koren op de geruchtenmolen nu de formatie in Hilvarenbeek in volle gang is en HOI Werkt de grootste partij is.