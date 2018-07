Toch geen clash met Pinkpop: Best Kept Secret vervroegd naar eind mei

HILVARENBEEK - Best Kept Secret vindt volgend jaar toch niet plaats in het weekend van Pinkpop. Het festival in Hilvarenbeek schuift een week op, en wordt nu van 31 mei tot en met 2 juni gehouden. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend.

Na afloop van de editie van dit jaar maakte Best Kept Secret bekend volgend jaar terug te keren op 7, 8 en 9 juni. Dat zou betekenen dat het festival samenvalt met Pinkpop, dat in 2019 wil uitpakken met zijn vijftigste editie. Volgens een woordvoerder van Best Kept Secret is het samenvallen met Pinkpop echter niet de reden van de verschoven data.

“Het is een samenloop van omstandigheden. We denken in dit weekend een nog beter Best Kept Secret neer te kunnen zetten.” Op de site van het festival stelt de organisatie dat “veel zaken precies op de goede plek moeten vallen”. “Denk aan programma, locatie en logisitek. Na uitvoerig overleg hebben we besloten om Best Kept Secret volgend jaar een week eerder te laten plaatsvinden.”

Excuses

“Wellicht” had de organisatie een en ander kunnen weten toen de data voor 2019 drie weken geleden werden aangekondigd. “Maar op basis van extra informatie en nieuwe inzichten hebben we besloten dat we een weekend eerder een nog beter festival kunnen neerzetten. We gaan voor het best mogelijke weekend op alle vlakken, dus daarom hebben we besloten de datum te wijzigen.”