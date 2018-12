Travis Scott komt naar WOO HAH!

Snelheid na parkeerver­bod Wou­werstraat in Hilvaren­beek slechts licht gestegen, maar onvrede blijft

6 december HILVARENBEEK - De invoering van het parkeerverbod in de Wouwerstraat in Hilvarenbeek heeft niet tot veel hogere snelheden geleid, zo blijkt uit cijfers van de gemeente. Die conclusie sluit echter niet aan bij de ervaring van veel bewoners van de Wouwerstraat. Zij zijn nog met de gemeente in gesprek over verkeersremmende maatregelen.