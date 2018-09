Treedt zondag allen binnen in de Esbeekse koe: de Melkfabriek torent boven de wei uit

Molenaars van De Doornboom in Hilvaren­beek kunnen half oktober weer volop meel leveren aan de warme bakkers

14 september HILVARENBEEK - Bart Hoofs, een van de molenaars van De Doornboom in Hilvarenbeek, is tevreden over de voortgang van de restauratie: ,,Na wat strubbelingen met het vinden van nieuwe, passende stenen en geschikte voegers loopt het nu erg vlot."