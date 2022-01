Twee gewonden bij auto-ongeluk op de N269 bij Hilvarenbeek, brandweer knipt slachtoffer uit voertuig

Belasting­ad­vies vanuit het raadhuis van Diessen

DIESSEN - Tot 1954 woonde er nog een gezin en daarna is het statige pand aan de Willibrordusstraat in Diessen tot 1997 een gemeentehuis geweest. Tot dan toe vormden de dorpen Baarschot, Haghorst en Diessen een eigen gemeente, die werd bestuurd vanuit het gemeentehuis aan de Willibrordusstraat. Omdat het bijna 25 jaar geleden is dat verschillende gemeentehuizen overbodig werden, legt fotograaf Dolph Cantrijn ze vast in een serie.

23 november