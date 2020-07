Twee gewonden en veel schade bij botsing in Hilvarenbeek

Vraag naar starterswo­nin­gen in bouwpro­ject Hilvaren­beek stuk groter dan aanbod

23 juli De vraag naar starterswoningen in het bestemmingsplan Gelderakkers II in Hilvarenbeek is groter dan het aanbod. In het bouwproject van 84 woningen is nu plek 20 tot 25 exemplaren. Daar zijn inmiddels al 59 kandidaten voor.