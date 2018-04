Tweelingen, drielingen en zelfs een vierling op de Nationale Meerlingendag in de Beekse Bergen

Nieuw festival No Boundaries in Hilvaren­beek met muziek, poëzie en dans

19 april HILVARENBEEK - In jongerencentrum The Box in Hilvarenbeek vindt zaterdag de eerste editie van No Boundaries plaats, een nieuw festival met muziek, poëzie en dans. Op twee podia treden in totaal 15 acts op. Bijzonder: bezoekers mogen zelf bepalen hoeveel het festival hen waard is.