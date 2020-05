Tweetal berooft man op bijzondere wijze van quad in Biest-Houtakker, politie tast in het duister

De bestuurder van de quad, een 28-jarige Bredanaar, reed zaterdag over de Kanaaldijk in Biest-Houtakker, in de richting van Tilburg. Die weg gaat na verloop van tijd over in een verhard fietspad, waar weer een zandpad naast ligt. De quad haalde een motorfiets, een Gilera Runner, in. Daarop zaten twee personen, volgens de politie met een getinte huidskleur. Zij lieten zich echter niet inhalen en bleven naast de quad, een rood-witte Yamaha 700 CC, rijden.