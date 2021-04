Uniek babynieuws: kuifmangabey geboren in Beekse Bergen

Het Safaripark is logischerwijs trots op de nieuwe inwoner. Al is het geslacht van de kuifmangabey nog niet bekend. “Het gaat heel goed met het jong. We hebben hem of haar al zien drinken bij moeder Mona. Zij beschermt haar kleine goed, waardoor we het jong nog niet van dichtbij hebben kunnen zien. We weten dus nog niet of het om een mannetje of vrouwtje gaat”, vertelt hoofd dierenverzorging Kris Jansen.