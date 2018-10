Van verlegen klein meisje groeide Maaike Meijs op tot Zotte Lotte en wordt ze herkend op straat

Diaken Gust Jansen na gedwongen vertrek uit Hilvaren­beek aan de slag in Eersel

1 oktober HILVARENBEEK - De Hilvarenbeekse diaken Gust Jansen, die in maart afscheid nam van de parochie H. Norbertus in zijn woonplaats, gaat aan de slag in Eersel. Het bisdom in Den Bosch heeft Jansen per 1 oktober benoemd als diaken in de nieuwe fusieparochie in de Kempische gemeente.