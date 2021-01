Veldrittrainingen kunnen voor jongeren nog altijd doorgaan: ‘Zuur dat ze weinig wedstrijden kunnen rijden’

Video Björn tikt de 100 miljoen streams aan met zijn dance-hit Booyah

11 december Het bewijs kwam deze week binnen. De hit Booyah van Björn van den Biggelaar uit Diessen is in totaal 100 miljoen keer gestreamd op Spotify. Op Youtube kruipen de kijkcijfers naar de 170 miljoen keer. ,,Absurd veel", vindt de producer zelf. ,,Ik weet niet of ik ze allemaal in beeld heb, maar volgens mij ben ik de meest gestreamde Brabander. Guus Meeuwis komt in elk geval niet in de buurt.”