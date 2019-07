Vier aanhoudingen op WOO HAH! festival verricht, vrouw mishandelde beveiligster

Oud-Beek­se hoogleraar Bart Kiemeney rijdt Tour de France vooruit voor goede doel

12 juli HILVARENBEEK - Hoogleraar Kankerepidemiologie Bart Kiemeney, geboren en getogen in Hilvarenbeek en tegenwoordig verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen, fietst deze zomer alle etappes van de Tour de France. De gele trui zit hem op de hielen, want hij fietst één dag voor het peloton uit. Doel: geld inzamelen voor kankeronderzoek.