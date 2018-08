Volle bak op Beachbeek in Hilvarenbeek

UPDATE Bom onder politie­over­leg ontmanteld; korpslei­ding staat actie tijdens Decibel toe

17 augustus HILVARENBEEK - ,,Als dit niet wordt teruggenomen, is dit een oorlogsverklaring van een onbetrouwbare korpsleiding aan de vakbonden." Met deze niet mis te verstane woorden heeft Koen Simmers, voorzitter van de Nederlandse Politiebond NPb, vrijdag gereageerd op een brief van de korpsleiding over een stakingsactie tijdens Decibel in Hilvarenbeek. En met succes want de korpsleiding staat de actie toe, zoals eerder al werd toegezegd.