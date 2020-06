Voor Wim en Ruth was het meer dan alleen vriendschap

Als de instuifavonden van de Protestantse Kerk er niet waren geweest, hadden Wim en Ruth elkaar misschien wel nooit gekend. Naar dit soort bijeenkomsten werd altijd reikhalzend uitgekeken. Er werd gedanst, gekletst en er werden nieuwe vriendschappen opgebouwd. In het geval van Wim en Ruth zat er zelfs meer in. Ze werden verliefd, verloofden zich en stapten op 29 juni 1960 in het huwelijksbootje. Samen brachten ze vijf kinderen ter wereld.

Koninklijke onderscheiding

Wim, geboren en getogen in Hilvarenbeek, is een echt buitenmens. Heeft veel in de tuin gewerkt, runde een eigen boerderij en heeft in zijn leven flink wat fietstochtjes gemaakt. Hij heeft op een kippen- en eierbedrijf gewerkt, als gemeentebode, bij Campina en in de buitendienst van Hilvarenbeek. Hoe druk hij ook was, hij maakte altijd tijd vrij voor de brandweer, de Protestantse Kerk en de buurtbus. In 2014 werd hij voor zijn verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.