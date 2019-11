Vrouwen lopen niet warm voor wethouderschap in Hilvarenbeek: bijna alleen maar mannen solliciteren

VIDEO Sfeertje in Hilvaren­beek: de Vrijthof hangt weer onder de boomballen

22 november HILVARENBEEK - Het was donderdag een flinke klus voor Vincent Klerk en zijn collega's van Light2000. Zeventig boomballen weghangen op en rond de Vrijthof in Hilvarenbeek en her en der ook nog wat sterren om de sfeer te verhogen.