Vwo-leerling Stijn uit Diessen 'pioniert' met Syrië-roman

Diessense pedo tegen rechter: 'Het ging niet om seks, het was liefde'

9 maart BREDA/DIESSEN - Een 25-jarige man uit Diessen had veelvuldig, zeker tien keer, seks met een 13-jarig jongetje uit Tilburg. Tegen de man werd vrijdag in de rechtbank in Breda 30 maanden cel geëist, waarvan 12 voorwaardelijk. Het was de man niet om de seks te doen, zei hij. ,,We hadden een liefdesrelatie.''