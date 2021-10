‘WasKoronaShow’ cadeautje voor Hilvarenbeek

Uit het zaaltje achter De Gouden Carolus klinkt een enthousiast With a little help from my friends. Mooi toepasselijk, want op deze repetitieavond voor de WasKoronaShow heeft de band Wasko fanatieke assistentie van dameskoor De Bonte Kakelkippen. Paul van Hees, frontman van Wasko en dirigente en zangcoach Barbara Dusee nemen band en koor op sleeptouw in een dampend repertoire. Nummers als Born to be wild, Purple Rain en Iedereen is van de wereld lopen naadloos in elkaar over.

,,Zullen we dit elke week doen?”, brult Van Hees. ,,Jaaa!”, klinkt het uit veertig dameskelen. De stemming zit er onmiskenbaar in. ,,We hebben wel wat overlap in repertoire met Wasko. Maar normaal zingen we met een orkestband. Zingen met een liveband is echt een andere dimensie: dat geeft zoveel lekkere energie”, constateert Dusee. Bassist Niels Wijten deelt dat gevoel: ,,Een deel van onze nummers komt ook veel beter uit de verf met zo’n koor erbij.”

Volledig scherm Band en koor zijn al druk aan het repeteren. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Koor- en band kijken terug op anderhalf jaar waarin er vrijwel niets mogelijk was. Van Hees licht toe: ,,We hadden voorjaar 2020 eigenlijk al een groot optreden in De Elckerlyc gepland, vanwege ons tienjarig bestaan. Super jammer natuurlijk, dat het dan steeds uitgesteld moet worden. Maar nu zijn we vooral blij dat het weer kán en vieren we dat we weer samen mogen feesten en naar het theater mogen. Dankzij een stukje subsidie van de gemeente voor de getroffen cultuursector kunnen we dit ook nog helemaal gratis doen.”

Voor De Bonte Kakelkippen – de naam zegt het eigenlijk al een beetje – is behalve het zingen het gezellig samenzijn belangrijk. Dusee: ,,Ons motto is ook niet voor niets: als je niet kunt zingen, doe dan mee. Iedereen mag erbij.” De koordames Nancy en Mieke Pijnenburg – géén familie – knikken. ,,Vooral dat sociale hebben we heel erg gemist”, aldus Nancy. ,,Daarom worden we hier extra blij van”, lacht Mieke.

Van Hees: ,,Voor ons allemaal wordt het een mooi markeerpunt, dat we weer mogen. Door het zo lang moeten stilliggen zijn er helaas ook al veel bandjes omgevallen.” Hij besluit: ,,Hopelijk is dit de opmaat voor weer een lange reeks mooie optredens, met veel gasten op het podium.”

Zaterdag 30 oktober, 20 uur, De WasKoronaShow in De Elckerlyc. Met medewerking van o.a. De Bonte Kakelkippen, Frenky en de Freaks, Mirlitonfanfare De Klomp, Harry Al, Juicy Lucy en de Woodpeckers.