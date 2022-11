Weg uit het lokaal, biologieles in het groen: laatste natuurbelevingspad in Hilvarenbeek is open

De aanleg van de natuurbelevingspaden is een initiatief van de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek (VNHM). Dit met als doel om te genieten van de natuur in de eigen omgeving. Volgens burgemeester Evert Weys een belangrijke zaak voor jong en oud als boodschap richting de aanwezige kinderen. ,,We doen het voor de toekomst. Voor jullie! We weten allemaal dat er heel veel speelt als het gaat over de natuur. Het in stand houden van de natuur en zorgen voor de natuur. Dat moeten we met z’n allen doen. Daar hebben we jullie voor nodig en jullie hebben ons daarvoor nodig.”