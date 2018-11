Werkstraf geëist tegen pluimveehouder die te veel kippen hield in Reusel-De Mierden

Hilvaren­beek­se molen de Doornboom straalt als nooit tevoren

8:03 HILVARENBEEK - Na een maandenlange opknapbeurt wordt donderdag De Doornboom weer officieel in gebruik genomen. Molenaar Bart Hoofs is vol lof over het werk dat de restaurateurs bij de Hilvarenbeekse molen hebben verricht. ‘Het duurde wat langer, maar we hebben meer gekregen dan we hadden gehoopt.’