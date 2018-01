Wethouder Van de Wiel legt portefeuille sporthal Hilvarenbeek neer, 'onwenselijke situatie'

DEPRESSIE 'Je spreekt met Jan Willem, ik ga dood, help me!'

13 januari HILVARENBEEK - Jan Willem Poot weet wat het is, als het leven vooral lijden is, een last. Hij heeft zelf een verslavingsverleden. In 2010 richtte hij Yes We Can Clinics op. De kliniek voor jongeren van 13 tot en met 23 jaar zit in Hilvarenbeek.