Witte ballonnen en ronkende motoren bij herdenking Benjamin van Eerdt (19) in Biest-Houtakker

Zowel felgekleurde motorcrosslaarzen als vrijetijdsschoenen doorploegden zaterdagmiddag het zand van de crossbaan van MCC Biest-Houtakker aan de De Reyweg in Moergestel. Bijna honderd mensen liepen in stilte, heuvel op, heuvel af de 1,2 kilometer. Benjamins vriendin Meghan en zijn beste vriendin Romy gingen in witte shirts waarop Benjamins beeltenis was gedrukt en samen met zijn hond voorop.

Witte rozen

Aan de rand van de zandbaan werden, na het vormen van een grote kring, witte ballonnen en drie rode hartjes opgelaten en bij een ingelijste foto van Benjamin, die voor het clubhuis op het hoogste treetje van het podium was gezet, werden witte rozen neergelegd. Naast de foto van Benjamin hadden ook zijn crossshirt en helm een plekje gekregen op het ereschavot.

Als crosser zat er pit in Benjamin, volgens Gijs Peeters (27), die in het verleden samen met hem wedstrijden reed en voorzitter is van MCC Biest-Houtakker. ,,Hij was niet bang en reed altijd gedreven en fanatiek." De voorzitter vond de herdenking 'heel mooi'. ,,Fijn dat we dit voor de familie hebben kunnen doen. Het is met alle betrokkenen eigenlijk als vanzelf gegaan."

Benjamin stopte in 2015 als actief crosser bij de club. ,,Dat was ook een financieel verhaal, motorcrossen is een dure sport", zegt Peeters, die Benjamin kende als een betrokken lid. ,,Hij was hier vaak. Niet alleen om zelf te crossen, maar ook om de baan open te houden en zich in te zetten voor de vereniging."

Ronkende uitlaten

Nadat de rozen een plekje hadden gekregen was het tijd voor de laatste ronde ter ere van Benjamin. Ruim tien motoren en een quad reden een kwartier lang rondjes, met Meghan en Romy achterop bij twee andere rijders. Moeder José vlagde in tranen met een zwartwit geblokte finishvlag de laatste ronde af. Als laatste oorverdovend eresaluut lieten de crossers de uitlaten minutenlang stevig ronken en roken.

Een van die crossers was Kevin van den Oetelaar (22) uit Tilburg. ,,Benjamin en ik waren heel close, we reden samen zowel regionale als landelijke wedstrijden. Ik kan me bijvoorbeeld nog goed trainingsweken in Veendam herinneren. Benjamin was altijd vrolijk, een open jongen voor wie niets teveel was. Daarom is de klap misschien ook zo hard. Hij had liefde voor de cross en wilde door hard te werken sparen om het crossen weer op te kunnen pakken. Echt mooi dat we die motoren hierbij konden betrekken en hem zo konden eren. Dat is het enige wat we konden doen."

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval loopt nog. Het afscheid van Benjamin van Eerdt is op maandag.

Volledig scherm Herdenking Benjamin van Eerdt bij MCC Biest-Houtakker © Stan Schrijen