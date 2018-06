Witte olifant begroet gasten bij nieuwe entree Safaripark; Beekse Bergen bestaat 50 jaar

Kinderen in Biest-Houtak­ker zetten vaart achter nieuwbouw Beverak­kers

28 mei BIEST-HOUTAKKER - Dat er aan de Beverakkers zo'n twintig nieuwe woningen komen was al bekend, maar dat het zó snel zou gaan met die nieuwbouw... Zo'n 80 kinderen, verdeeld over 11 teams, veranderden de rotonde in de nieuwe wijk gisteren in een grote bouwplaats. In één dag timmerden ze elf fraaie bouwwerken in elkaar.