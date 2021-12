Woo Hah! slaat handen ineen met Amerikaanse hiphopfestivalorganisator

Van het samenwerkingsverband zal de bezoeker weinig merken, vertelt Ruud Lemmen, directeur van Woo Hah!. Hij is net terug van een trip naar Los Angeles, waar van 10 tot en met 12 december het driedaagse Rolling Loud plaatsvond. ,,Rolling Loud is een grote speler in Amerika. Ze houden driedaagse hiphopfestivals in Miami, New York en LA. Daar komen 60- tot 80.000 bezoekers op af.”

Rolling Loud onderzocht de markt in Europa en wilde vorig jaar de overstap naar het continent maken. In Portugal zou de eerste editie van Rolling Loud plaatsvinden, maar dat ging, net als dit jaar, om bekende redenen niet door. Ondertussen raakte Lemmen namens Woo Hah! in gesprek met de festivalorganisator. ,,Toen is het idee geboren om samen te werken. We gaan gebruik maken van elkaars expertise, resources en kennis.”

Quote We zijn bezig met de ontwikke­ling van VIP Area, iets wat in Amerika heel gebruike­lijk is Ruud Lemmen, festivaldirecteur Woo-Hah!

Kennis

Dat uit zich bijvoorbeeld bij het strikken van een artiest. ,,Zij hebben nauwe contacten met tal van boekingskantoren. Dat kan ons zeker helpen. Andersom kunnen zij een beroep doen op onze kennis.” Een van de weinige dingen die de bezoeker komende zomer - het festival is gepland voor 1, 2 en 3 juli - merkt is een andere kleurstelling en andere naamgeving. ,,En we zijn bezig met de ontwikkeling van VIP Area, iets wat in Amerika heel gebruikelijk is. Dat gaan wij komende zomer ook in Hilvarenbeek introduceren.”

Verder weinig nieuws onder zon. Behalve dan dat het hiphopfestival - nadat het twee keer afgelast werd - weer door kan gaan. Al blijft dat met het rondwarende coronavirus koffiedik kijken. De programmering wordt op korte termijn bekend gemaakt, besluit Lemmen.