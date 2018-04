Zelf kuikens grootbrengen met Doehetzelfkip-pakket

Het Jeugdjournaal zou komen, maar zegde af. De vrees was blijkbaar groot dat die Doehetzelfkip-pakketten een 1-aprilgrap waren. Quinten van Iersel uit Goirle zegt het met een meewarig lachje. ,,Het was toch echt de dag erna." De docent koken aan Rooi Pannen in Eindhoven had zichzelf opgegeven om deel te nemen aan dit initiatief, omdat hij zijn kinderen dit proces wil laten meemaken. ,,Het vlees dat ze eten heeft geleefd. Dat mogen ze best zien. Hamburgers groeien niet aan bomen. Het is goed om bewust met voedsel om te gaan. Dat breng ik ook mijn studenten bij. Voor zo'n dier een kilo weegt, heeft het tien kilo graan gegeten."

Volledig scherm Quinten van Iersel en Wendy Tuerlings met hun kinderen. © René van Peer

Eieren uitbroeden

Behalve Van Iersel en zijn partner Wendy Tuerlings waren Tilburgers Manon Bertens en Tijs Keijsers en Eindhovenaren Maaike de Reuver en Rens Rijnbeek uitgekozen om aan Doehetzelfkip deel te nemen. Elk kreeg een pakket mee naar huis waarmee ze eieren gaan uitbroeden en de kuikens voeren tot ze het juiste gewicht bereikt hebben.

Het pakket is bedacht door twee kunstenaars die vijf jaar geleden in Amsterdam de Tostifabriek opzetten, waarin alle ingrediënten voor een tosti ham-kaas gekweekt werden. ,,Wij brengen met enige regelmaat dieren naar het slachthuis", zegt Jan van den Broek, de man achter boerderij 't Schop. ,,Het is niet zo dat we daar slapeloze nachten van hebben, maar het is ook geen automatisme. Met dit project willen we bereiken dat mensen stilstaan bij het lot van dieren die grootgebracht worden om geconsumeerd te worden. Met Corné Ansems hebben we uit de aanmeldingen gezinnen geselecteerd, die de kippen voldoende leefruimte kunnen bieden en een goede motivatie hadden."

Mooi maar ook tragisch

Maaike de Reuver werkt bij Food Inspiration. ,,Vorig jaar deed ik een campagne die erop gericht was boer en consument dichter bij elkaar te brengen. Zo heb ik Jan ontmoet. Toen ik dit langs zag komen wilde ik meteen meedoen, omdat ik zelf ook consument ben. Het is een proces waarin je een band krijgt met de vogels. Je slacht ze en eet ze op, maar daarna houdt het niet op. Je blijft erover praten. Deze vogels maken je bewust van het lot van plofkippen."

Manon Bertens gaf zich onmiddellijk op toen Doehetzelfkip op Facebook verscheen. "Ik houd me al tijdje bezig met bewust eten. Voor mij is het uitkomen een nieuwe belevenis. Mooi maar ook tragisch, want je weet hoe het afloopt. Dan zal ik moeten kiezen, bewust vlees eten of toch maar vegetariër worden."

Volledig scherm De uitreiking van het Doehetzelfkip-pakket aan Quinten van Iersel. © René van Peer