'Zestien Sinterklazen’

Dames genieten van eerste Quiet Ladies­Night in Hilvaren­beek, ‘Armoede is nog vaak een ver-van-ons-bed-show’

19 juni HILVARENBEEK - Een manicure, een knipbeurt of een voetmassage. Het kon allemaal tijdens de eerste Quiet LadiesNight bij kapsalon Bo Hair in Hilvarenbeek. Daar werden vrouwen die het niet zo breed hebben een keer heerlijk in de watten gelegd. Want voor zo'n sommige inwoners van de gemeente is zo'n luxe behandeling wel het laatste waar ze aan kunnen denken.