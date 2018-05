Zonder hond Diva komt Anne de escaperoom niet uit: 'Dit is de ideale combinatie'

Breuk Gemeen­schaps­lijst ontstond al ver voor verkiezin­gen, 'We zijn te voorzich­tig met Bloemsma geweest'

1 mei HILVARENBEEK - Al lang voor de verkiezingen van 21 maart heeft Silvia Bloemsma tegenover fractie en bestuur van Gemeenschapslijst haar twijfels uitgesproken over haar toekomst bij de partij. Dat zeggen fractieleden Cees van Hoof en Jos Abrahams en bestuurslid Sjef van Roovert in een reactie op het vertrek van Bloemsma. Het roept bij de partij de vraag op of de plotselinge afsplitsing al eerder was gepland.