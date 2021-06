Zwemplas Victoriameer bij Beekse Bergen dicht, zwemmen bij Speelland op eigen risico

Video Directeur Dirk Lips over brand Beekse Bergen: ‘Heel treurig, maar we gaan zorgen dat de mensen hier kunnen blijven genieten’

16 juni HILVARENBEEK - Het was een grote schok voor Libéma-directeur Dirk Lips toen hij hoorde dat het hoofdgebouw van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek in brand stond. Hij noemde de brand ‘verschrikkelijk en heel verdrietig’, maar laat weten dat alles op alles gezet gaat worden om de vakantiegangers bij de Beekse Bergen alsnog een mooie tijd te bezorgen.