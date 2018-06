A58 tussen Tilburg en Breda wordt 'slimste snelweg van Europa'

Vitale slagader

Eerder was al bekend dat voor de aanpak van de A2 tussen Vught en Deil 430 miljoen euro beschikbaar is. Of dat voldoende is, is nog maar de vraag omdat vooral de twee grootse knelpunten, de bruggen over de Maas en de Waal, twee kostbare projecten zijn. Het was ook al bekend dat de A2 op het genoemde gedeelte twee keer vier rijstroken krijgt.