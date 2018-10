Aa en Maas zoekt nieuwe 'jeugddijkgraaf'

Den Bosch: bijna 5 miljoen voor wachtlijs­ten Wmo, jeugdhulp, schuldrege­ling en bijzondere bijstand

10:45 DEN BOSCH – Het tijdelijk personeel dat het afgelopen jaar is ingehuurd om de wachtlijsten voor onder meer de Wmo en jeugdhulp in Den Bosch terug te dringen, is ook de komende jaren nodig. Het college van B en W wil de komende vier jaar 1.2 miljoen euro per jaar uittrekken om dit mogelijk te maken.