'Aanknopingspunten' in onderzoek dood gevonden Pool in Den Bosch

Grote opluchting bij Corrie: haar echtgenoot (40) is gevonden na zoekactie in Brabant

22:06 HALSTEREN – De 40-jarige Ali Osman Aktaş uit Halsteren die 14 april als vermist werd opgegeven, is in goede gezondheid aangetroffen in Amsterdam. Gisteren kwam bij de familie de gouden tip binnen, naar aanleiding van een opsporingsbericht in deze krant.