Aantal slachtoffers griep valt mee tot nu toe, maar: ‘Prijs de dag niet voor het avond is’

,,Tot onze verbazing hebben we tot nu toe maar één patiënt binnengekregen. En dat was eind december", zo meldt een woordvoerder van het West-Brabantse Bravis ziekenhuis. ,,Zelfs het aantal COPD-patiënten dat we binnenkrijgen is minder. Normaal gesproken is januari echt een topmaand voor het aantal COPD-patiënten, maar nu zien we een daling. Hoe dat komt weten we niet.”

Griepafdeling

In het Bredase Amphia Ziekenhuis ligt zelfs helemaal niemand met griep op dit moment. Een woordvoerder: ,,We hebben wel wat patiënten met verkoudheidsvirus, maar dat is normaal rond deze tijd.” Ook in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn geen bijzonderheden te melden en wijkt het aantal grieppatiënten niet af van voorgaande jaren.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft een speciale griepafdeling, maar daar liggen slechts twee mensen met griep. ‘Niet afwijkend van andere jaren’, zo laat een woordvoerder weten. Bij het ziekenhuis zijn sinds maandag 11 januari 49 sneltesten gedaan op de Spoedeisende Hulp, iets meer dan vorig jaar, en drie patiënten bleken besmet met het influenzavirus.

Milder

Huisarts Ronald Roothans uit Breda heeft de indruk dat het griepvirus een stuk milder is dan dat van vorig jaar. ,,Ik zie evengoed mensen met griep in mijn praktijk, maar de mensen zijn er veel minder ziek van. Ik hoef ze nu niet met toeters en bellen naar het ziekenhuis te sturen, we kunnen het prima af in de eerste lijn. Tot dusver heb ik geen klagen. Maar, prijs de dag niet voor het avond is.”

Griepepidemie

Ondanks de bevindingen van de ziekenhuizen, is er wel een officiële griepepidemie gaande. In de eerste week van 2019 werden 57 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) gerapporteerd. Dat blijkt uit cijfers van het Nivel (Netherlands Institute for Health Services Research) in samenwerking met het Nationaal Influenza Centrum. In de kerstweek hadden meer mensen de griep: 62 per 100.000 inwoners.

Van een epidemie is sprake als gedurende twee achtereenvolgende weken het aantal mensen met IAZ minimaal 51 per 100.000 inwoners bedraagt. Ook moeten er in voldoende neus- en keelmonsters influenzavirussen worden gevonden.