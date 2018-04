Aapjes kijken in Belgische 'Mensentuin'

Stoet mensen steekt spoor in Vught over terwijl bomen dicht zijn: 'Zeer gevaarlijk'

14:30 VUGHT - Een stoet mensen steekt een spoor over, terwijl de spoorbomen naar beneden staan en de rode lichten knipperen. Dat is te zien in de video die Jeroen Bakker maakte vanochtend rond 11.40 uur op de Esschestraat in Vught. 'Zeer gevaarlijk' noemt de NS het in een reactie.