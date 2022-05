Abdij van Berne wil binnen enkele jaren een brouwerij openen: ‘We bouwen verder aan het Berne Bier, om de abdij te helpen’

Die brouwerij moet bezoekers laten zien hoe het bier wordt gebrouwen en zorgen voor extra beleving bij bezoekers die het Proeflokaal aandoen. ,,Zodat iedereen weet wat er bij komt kijken.” De wens ligt er al langer, maar de stichting is er nu heel concreet mee bezig en verwacht dat het zal lukken.

Bij de stichting, die in 2015 uit de startblokken schoot, is een nieuw bestuur aangetreden dat voor vernieuwing wil zorgen. Dat is recent al gebeurd door een metamorfose van het proeflokaal binnen, waarbij onder meer de zitcapaciteit is vergroot en de bar is uitgebreid. Ook de aankleding is vernieuwd en verbeterd. Buiten is het terras aangepakt: de picknicktafels zijn ingeruild voor luxe stoelen en tafels, omgeven door een sierhekwerk. ,,Voor iedereen een grote vooruitgang”, aldus Theo van Eerd. ,,Het nieuwe terras is nu onder meer ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. We krijgen ook veel aanloop van mensen van het nabijgelegen zorgcentrum Laverhof.”

Stichting moet geld voor de abdij in laatje brengen

De Stichting Berne Abdij bier is bedoeld om geld in het laatje te brengen voor de continuïteit van de Abdij van Berne. ,,De volgende stap is de uitbreiding en verbetering van de sanitaire voorzieningen, we hebben nu maar één toilet en dat is erg weinig”, schetst Theo van Eerd. Een ander plan is uitbreiding en verplaatsing van de filmzaal, waar onder meer presentaties over het bier worden gegeven. ,,Ook kunnen boekpresentaties van Berne Media dan beter worden gefaciliteerd.”

Het interieur van het proeflokaal is ook vernieuwd.

Stichting werkt met tientallen vrijwilligers

Van Eerd wil de stichting, die werkt met tientallen vrijwilligers, nieuw elan geven. Hij heeft zelf als inwoner van Heeswijk-Dinther veel affiniteit met de abdij. ,,Ik ga er naar de kerk, ben er getrouwd en zat ook op het gymnasium dat met de abdij is verbonden.” De gepensioneerde Van Eerd, die een civiel-technische achtergrond heeft, was vroeger docent en had een eigen adviesbureau. Ook de norbertijnen zijn weer vertegenwoordigd in het nieuwe bestuur van de stichting, in de persoon van Joost Willems.

Het Proeflokaal is elke dag open, behalve op maandag. Van Eerd sluit niet dat er nog een nieuw speciaal bier zal worden gepresenteerd in de toekomst. ,,Al hebben we nu wel al een vrij compleet aanbod.” Het bier van Berne wordt gebrouwen in Utrecht en Val Dieu.

Kloostermarkt op 6 juni

Op Tweede Pinksterdag is er een grote Kloostermarkt bij de van Berne, waarbij vrijwel alle activiteiten op het terrein onder de aandacht worden gebracht. Ook het Proeflokaal is open.

De vernieuwde bar met vrijwilligers.

Het nieuwe terras.