Actieplan nodig voor voldoende drinkwater in de toekomst

De economie groeit waardoor het drinkwatergebruik toeneemt. De grote vraag is of er wel genoeg grondwater is, om in dat gebruik te voorzien. Omdat na onderzoek nu blijkt dat de waterdruk van het diepe grondwater afneemt, komt een van de grootste onttrekkers van dat water: Brabant Water, met een actieplan onder het motto ‘minder is altijd beter’. Iedereen dus verplicht maximaal maar vijf minuten onder de douche?

Volledig scherm Je zou zeggen dat er geen tekort is aan water, maar schijn bedriegt. Het grondwaterpeil staat nog altijd op veel plaatsen te laag. © Van Assendelft Fotografie

DEN BOSCH - Nee hoor, de douchekraan wordt heus niet dichtgedraaid na vijf minuten. Maar het wordt wel echt tijd dat consumenten serieuzer bezig zijn met het waterverbruik. ,,Als iedereen in Nederland maar vijf minuten zou douchen, bespaart dat op jaarbasis 1,5 megaton CO2-uitstoot", aldus algemeen directeur van Brabant Water Guïljo van Nuland.

Drinkwaterleverancier Brabant Water en de Provincie Noord-Brabant hebben daarom deze week afspraken gemaakt over het gebruik van grondwater. Onderling hebben de partijen afgesproken dat er maar maximaal een bepaalde hoeveelheid grondwater mag worden gebruikt door Brabant Water in de periode 2018-2022. En om daar aan te kunnen voldoen start de drinkwaterleverancier in Brabant onder andere met online en offline campagnes gericht op bewust en slim watergebruik. Daarnaast is er een lesprogramma voor basisscholen ‘Les je Dorst'.

Daarnaast gaan ze advies geven bij grote afnemers over besparing en hergebruik. Willen ze investeren in zogenaamde ‘spoelwater terugwin units’. Onderzoeken ze nieuwe technieken bij waterbesparing in nieuwbouw en renovatieplannen . Allemaal in samenwerking met de waterschappen, gemeenten en de provincie.

De provincie is tevreden met de overeenkomst die met Brabant Water is bereikt. Maar Gedeputeerde Van den Hout wil meer: ,,De komende maanden gaan we ook het gesprek aan met grote industriële grondwateronttrekkers in Brabant. Ook gaan we in overleg met de boeren over de beregening uit grondwater en met de waterschappen, die het waterpeil moeten opzetten en het water ook langer moeten vasthouden.’