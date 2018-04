Adje en Sjef zijn vijftig, welke Abrahams en Sara's volgen?

VIDEO Meerdere harde knallen gehoord bij autobrand in Oss: Brandstichter vermoedelijk gevlucht op scooter

11:28 OSS - De laatste van een serie autobranden in Oss is vrijwel zeker gesticht door iemand die zich op een scooter verplaatst. Een buurtbewoner hoorde in de nacht van woensdag op donderdag hoe iemand op een scooter stopt bij de getroffen Mercedes aan de Kuiper Rietbergstraat. ,,Ik hoorde glasgerinkel en daarna 'kaboem'. Toen ik naar buiten keek stond de auto in brand."