Afgebroken tak boven kruising in Boxtel, brandweer zet hoogwerker in

Kind van de Tilburgse kermis staat daar nu met de Reactor, hard en hoog

7:15 TILBURG - Zijn wieg stond in een woonwagen in Tilburg, de kermis daar blijft voor hem de top. Na zijn vader, zijn oom, zijn opa is ook Niek Moonen altijd maar onderweg. Dit jaar voor het eerst met een attractie in de categorie hoog en hard.