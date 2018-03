Belastingdienst incasseert bijna 128.000 euro bij grote controle op N65 bij Vught

De politie deelde een groot aantal bekeuringen uit. Zo werden 22 automobilisten bekeurd voor het niet handsfree bellen in de auto. Verder werden automobilisten op de bon geslingerd voor het onverzekerd rijden, een ongeldig rijbewijs en het ontbreken van een losbreek-kabel bij een aanhanger.

Zonder rijbewijs

Bij een vrachtwagenchauffeur ontbrak het papier om de resultaten van de tachograaf te printen. Een automobilist reed zonder rijbewijs. Omdat het de derde keer was, is zijn auto in beslag genomen.