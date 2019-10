‘Als je de baas zou zijn van het journaal’

Enorm drugslabo­ra­to­ri­um Rijen: Freddy T. moet 7,5 jaar de cel in

16:49 RIJEN/BREDA - Freddy T. (38) is dinsdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een celstraf van zevenenhalf jaar. De Rijenaar runde een enorm drugslaboratorium in de Vincent van Goghstraat in Rijen.