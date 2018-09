'Als je slaapt, werkt je neus niet, maar je oren wel'

Wat kun je doen als je op leeftijd raakt en je wilt veilig, prettig en comfortabel in je eigen huis blijven wonen? Die vraag stond donderdagmiddag centraal in een bomvolle zaal met zeker 200 65-plussers in De Huif in Sint-Michielsgestel. Volgende week wordt eenzelfde middag gehouden in D'n Duprsherd in Berlicum en een woensdagmiddag later in de Litserborg in Den Dungen.