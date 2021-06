Applaus en middelvingers: de kannibaal verdwijnt uit de Efteling, en daar vindt iedereen iets van

Nora Mae (3) is jongste haardonor óóit: met haar allereer­ste kappersbe­zoek helpt ze meteen een ziek kindje

14:09 OSS/HEESCH - Het eerste kappersbezoek in het leven Nora Mae Notenboom is woensdagochtend een zeer bijzondere, want daarmee werd ze in één klap de allerjongste haardonor óóit in Nederland. Het pas net 3-jarige meisje en haar moeder Mei Ling, die zich ook liet knippen bij kapsalon Scizzors in Heesch, willen met het gedoneerde haar een mooi haarwerk maken voor een kindje zonder haar.