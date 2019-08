Basisschool krijgt flexplek en statafels: ‘Urenlang zitten is niet meer van deze tijd’

Twee restau­rants en hotel The Stamp open, nu de tijd van disco's als Galaxy en Drie Gezusters voorbij is

9:04 Do 22 aug. Gasten die nu binnenwandelen zeggen het vaak genoeg tegen bedrijfsleider Marloes van Beekveld. ‘Daar heb ik nog gezoend met de buurman’ of ‘op die trap zijn wij getrouwd’. Na vier jaar kunnen mensen eindelijk weer naar binnen in het pand waar ooit Galaxy en De Drie Gezusters zat, nu daar The Stamp open is.