BD/ED Dorpenkwis winnen? Pak hier alvast een voorsprong

Jij bent de beste in je dorp. Jij en je team wonnen de kwis, dus je hebt wat kennis in huis. Maar nu begint het serieuze werk. Want die eerste prijs was goed genoeg voor deelname aan de BD/ED Dorpenkwis. Maar díe titel pakken, is zo makkelijk nog niet. Om je kansen wat te vergroten, hebben we wat tips verzameld via deelnemers én van de BD/ED organisatie. Nu alleen nog maar hopen dat de concurrentie niet meeleest.

Even de meest voor de hand liggende dingen aftikken: zorg voor een goede mix mensen om je heen. De beste teams zijn divers: man-vrouw, jong-oud, uit alle lagen van de bevolking én actief op veel verschillende vlakken (lees: vrijetijdsbesteding). Op die manier heb je meteen ook het grootste netwerk waar je uit kan putten.

Twee: Regel het goed. En dat betekent niet met z’n allen op dezelfde vraag, maar verdeel de taken/onderwerpen per groepje of persoon. Zorg voor een heldere structuur. Maak één iemand aanspreekpunt en bovenal gebruik GEEN whatsappgroep voor de communicatie. Daar gingen veel teams al de mist mee in. Nee, gebruik Google-Drive als gezamenlijk communicatiemiddel. Lekker overzichtelijk. En als derde: ben voorbereid. Zet de auto en de fiets klaar. Zorg dat de telefoon en je laptop zijn opgeladen en vergeet je oordopjes, verlengsnoeren en opladers niet. Veel teams testen een dag van tevoren de internetverbinding, zorgen voor een reserve verbinding en richten alvast hun ‘crisiscentrum’ in.

Volledig scherm De deelnemers van de BD Dorpenkwis 2018 in Veghel. © BD Dorpenkwis

Het zijn de tips die iedereen met een beetje ‘kwisbloed’ wel weet. Maar morgen strijd je tegen de crème de la crème der dorpskwissers dus mag het een tandje serieuzer. Ben je bijvoorbeeld nog niet begonnen met een persoonlijk archief? Dan begin je met een flinke achterstand. De echte winnaars putten namelijk informatie uit hun eigen zorgvuldig gerangschikte data met foto’s, advertenties, of eigen verzamelde (nieuws)feitjes die online niet terug te vinden zijn. Folders, kranten of reclameblaadjes. Niets wordt er weggegooid, een heel jaar lang niet. Je hebt nog een paar dagen om een soort-van-inhaalslag te maken. Wie weet maakt het nog verschil. Want al ben je nog zo’n internetexpert. Organisaties van kwissen proberen vooral ook vragen te bedenken waarbij het Googlehulpvenster geen soelaas biedt en zijn daar het hele jaar door mee bezig. Waar staat dat kleine pannetje in de Efteling? Google gaat je niet helpen. Je eigen archief wellicht wel.

Analyseer de voorgaande kwis met je team. Wat ging er goed, wat niet en leer daarvan. Een goede nabeschouwing is in dit geval het beste begin. En LEES. En dan hebben we het niet alleen over de vragen. De organisatie is het hele jaar door bezig met de kwis, een verborgen boodschap in het mailcontact met de teams is dus echt niet uitgesloten. Sterker nog, je zou altijd alert moeten zijn op een verborgen boodschap...

En als laatste (meer tips konden we niet ontfutselen in verband met de ‘concurrentie-angst’ van de deelnemers) blijkt een ‘hoofd catering’ aanstellen geen overbodige luxe, laten we ons vertellen. Niemand denkt aan eten tijdens de kwis die zeker de hele middag in beslag neemt. Dus maak iemand verantwoordelijk voor het smeren van de broodjes of zorg van tevoren voor een stevige lunch.

Ow, en duik nog eventjes in de sportschool... vorig jaar moesten kwissers zich 25 keer opdrukken, zonder pauze.