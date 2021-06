BD houdt De Grote (Nieuws)quiz

Eerst op donderdagavond 1 juli via een ‘tv-uitzending’ op bd.nl. De aftrap is stipt om 20.00 uur. In ruim 45 minuten presenteren de quizmasters vanuit de drukkerij in Best in een video de vragen die zij voor u hebben bedacht. Is het erg als u niet op elke vraag meteen het antwoord weet? Nee, maar om mee te dingen naar de prijzen is er wel een aantal vragen die de sleutel bieden naar de oplossing. Die mag binnen 10 minuten na afloop gemaild worden naar: BD250quiz@bd.nl